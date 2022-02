Rio,10/02/2022- CENTRO, Gamboa,coletiva na Liesa, apresentacaoda nova marca Rio Carnaval. Na foto. Cidade do Samba.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/02/2022

Rio - Mesmo sem desfile das escolas de samba e blocos de rua, o feriado de Carnaval não vai passar em branco no Rio. Os ingressos para a abertura do "Rio Carnaval 2022", que começa neste sábado (26), estão esgotados. No evento, sediado na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, as 12 agremiações do Grupo Especial estarão reunidas para apresentar uma prévia dos desfiles, adiados para abril.

Apresentado por Milton Cunha, o "Rio Carnaval 2022" acontece neste sábado (26) e domingo (27), data original dos desfiles na Marquês de Sapucaí, adiados para o feriado de Tiradentes, em abril. A festa, organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), conta com a presença do público, mas as vagas são limitadas. Os ingressos, antes disponibilizados no site oficial de vendas, esgotaram nesta terça-feira (22).

As escolas não são as únicas atrações do show, os blocos Cacique de Ramos e Cordão do Bola Preta são convidados especiais e prometem levar sambas históricos do carnaval carioca para a Cidade do Samba, durante o fim de semana. O Cacique de Ramos se apresenta no sábado (26), acompanhado de Imperatriz Leopoldinense, São Clemente, Unidos de Vila Isabel, Portela, Acadêmicos do Salgueiro e Beija-Flor de Nilópolis. Já o Bola Preta participa da festa no domingo (27), ao lado das escolas Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca, Estação Primeira de Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Acadêmicos do Grande Rio e Unidos do Viradouro.

O Carnaval carioca em 2022



O prefeito Eduardo Paes suspendeu, em janeiro, o carnaval de rua na cidade e adiou os desfiles das escolas de samba, na Sapucaí e na Intendente Magalhães, para 21 de abril, feriado de Tiradentes. Apesar das medidas tomadas pela Prefeitura, por conta do avanço da variante Ômicron, o folião carioca não vai ficar sem comemorar. Eventos particulares, como festas, shows e bailes, vão acontecer por toda a cidade de sexta-feira (25) à terça-feira (1), e devem reunir milhares de pessoas.

As festas estão autorizados pela Prefeitura do Rio, mas devem respeitar algumas regras para combater a covid-19. O público deverá apresentar comprovante de vacinação e o uso de máscara é obrigatório em ambientes fechados. Somente 70% da capacidade dos espaços poderá ser ocupada durante os eventos.