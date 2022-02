Bloco Amigos da Onça - Divulgação

Publicado 22/02/2022 11:12

Rio - O Bloco Amigos dá start ao Carnaval 2022 com os Ensaios de Verão na Zona Portuária do Rio, no NAU Cidades. Nesta terça-feira, às 20h, com muita música e purpurina, acontece a última edição com as participações de Rincon Sapiência, DJ Lumena Aleluia, Vitória Rodrigues, DJ Tales Mulatu e DJ Bahruth, além da Banda Amigos da Onça.

Há 10 carnavai, o bloco leva diversidade e arte para os festejos da cidade maravilhosa. O coletivo formado por multiartistas, oferece aos foliões uma experiência cultural com músicas autorais, dançarinos e pernas de pau, fazendo da festa um grande encontro de celebração à diversidade e à cultura carioca do carnaval de rua.



De forma autônoma e sem patrocínio, o bloco começou os ensaios de verão em dezembro de 2017, como uma forma de financiamento da folia. O sucesso foi grande, e em 2018 o Amigos da Onça contabilizou mais de 10 mil pessoas. Com inspiração na “Melhor Segunda-feira do mundo”, projeto do grupo Harmonia do Samba, na Bahia, em 2020 o Bloco recebeu convidados como Elza Soares, Rael, Kevin o Cris, Tati Quebra Barraco, BK, Mc Rebecca, Orquestra Voadora, Gaby Amarantos e Afrocidade.



Com uma estimativa de público reduzida, para participar da festa será necessário apresentar a comprovação das duas doses da vacina contra a covid-19, ou dose única. Serão aceitos como comprovante a carteira de vacinação, ou o registro das doses no aplicativo ConecteSus, ambos apresentados junto com carteira de identificação oficial com foto.



Desde o início dos ensaios, que começaram em dezembro, já passaram pelo Bloco artistas como BK, Dj Tamy Reis, Doralyce, Ramonzin, Valesca Popozuda, Swing e Simpatia, Os Hawaianos, dentre outros.





Quando: 22 de fevereiro, às 20h/02

Local: NAU Cidades - Av Professor Pereira Reis, 36 - Santo cristo, RJ

Valor: R$ 70 - 5º lote (ingressos via site Sympla)