Ernesto Marinho, Presidente do Bloco Carnavalesco Cordão do Bola Preta, nesta quarta feira (05). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 16/02/2022 15:36 | Atualizado 16/02/2022 16:12

Rio - O mês de fevereiro é sempre bem animado para o Cordão da Bola Preta, o bloco de Carnaval mais antigo do Rio de Janeiro. São 103 anos de desfiles, que foram interrompidos pelos cancelamentos dos blocos de rua em 2021 e 2022. Entretanto, os eventos privados já podem contar com a ilustre presença do Bola Preta. O DIA conversou com Pedro Ernesto, presidente do bloco, sobre as festas e a animação da equipe para mais um ano de folia.



"Vivemos para manter firme e forte a tradição do Carnaval com as suas marchinhas, sambas tradicionais e sambas enredos. Sabemos que estamos cumprindo a nossa missão de preservar o tradicional Carnaval carioca em todas as vertentes e costumes. Os nossos músicos estão sempre motivados com a arte deles. Quando surgem os eventos, vão com tudo levar a nossa marca e a nossa alegria", disse o presidente do Bola Preta.



Apesar da alegria em 2022, os últimos dois anos não foram dos melhores para os blocos de rua. Os desfiles foram interrompidos pela pandemia da covid-19. Pedro Ernesto contou sobre o impacto de ficar sem festejar o Carnaval nesse período. "A sensação foi a pior possível. O Cordão da Bola Preta nasceu do carnaval, viveu e vive para o carnaval. Dois anos sem a maior festa do país é muito triste para todos nós que amamos o Bola", lamentou.



A volta das apresentações tem sido importante para a banda. A procura tem crescido neste mês e o grupo acredita que, no momento, já podem participar das festas. No último domingo (13), o Bola Preta animou a festa na quadra da Portela. Financeiramente, os eventos têm ajudado os músicos a se recuperarem da pausa forçada pela pandemia. Mesmo assim, o cancelamento do Carnaval de rua continua prejudicando o grupo.



"Para nós, as apresentações representam renda para os músicos e também para a Instituição, mas muito longe de ser uma compensação pelo não desfile nas ruas. É uma perda lamentável e que faz muita falta em todos os sentidos. Não é só por conta da alegria, mas também pela tradição. Com o recuo da Ômicron, tem havido uma boa procura pela Banda do Cordão da Bola Preta. Isso é muito importante para nós, é uma forma de minimizar a sede fechada desde 16 de fevereiro de 2020, trazendo receita para cumprir os nossos compromissos", contou o presidente Pedro Ernesto.

Confira os próximos eventos que terão a participação do Bola Preta:

Na sede (Rua da Relação, 03 – Centro, esquina da Rua do Lavradio)



Sábado, dia 19/02: a partir das 12h, acontece a Feijoada Carnavalesca. A banda do Cordão da Bola Preta se apresenta com participação do Grupo Exaltação ao Samba Enredo e da Bateria Furiosa do Acadêmicos do Salgueiro.



Sábado, dia 26/02: Macarronada Carnavalesca, a partir das 12h. Um animado baile de Carnaval à fantasia com a animação da Banda do Cordão da Bola Preta tocando os grandes sucessos musicais.

Informações e reservas de mesas no telefone 2221-1162. Whatsapp (mensagens) 99558-1918.



Em todos os eventos é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação ou o teste negativo para Covid de até 72h antes do evento.



Fora da sede



Quarta-feira, dia 16/02: a banda do Cordão da Bola Preta leva o melhor do carnaval carioca para um dos locais mais tradicionais da Lapa, o Beco do Rato.



Endereço: Rua Joaquim Silva, 11 – Lapa. Informações pelo Whatsapp: 97968-3670. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação ou o teste negativo para Covid de até 72h antes do evento.



Domingo, dia 27/02: às 19h, o Cordão da Bola Preta é o convidado da Abertura Rio Carnaval 2022. O evento que acontece na Cidade do Samba nos dias 26 e 27 de fevereiro. A festa terá a apresentação do carnavalesco Milton Cunha e apresentação dos sambas enredo das escolas de samba do Grupo Especial.



Endereço: Rua Rivadavia Corrêa, 60, Gamboa.

Eventos marcados para março e abril na sede do Bola Preta



Sábado, dia 5/3: Feijoada do Bola: Grupo Exaltação ao Samba Enredo + São Clemente.

Sábado, dia 2/4: Feijoada do Bola: Grupo Exaltação ao Samba Enredo + Império Serrano.

Sábado, dia 16/4: Feijoada Carnavalesca: Grupo Exaltação ao Samba Enredo + da Paraiso do Tuiuti.