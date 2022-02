Milton Cunha - Divulgação

Milton CunhaDivulgação

Publicado 07/02/2022 18:58 | Atualizado 07/02/2022 19:04

Rio - Milton Cunha foi convidado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para ser o apresentador da abertura do 'Rio Carnaval 2022', que acontecerá na Cidade do Samba nos dias 26 e 27 de fevereiro. Na ocasião, as 12 escolas do Grupo Especial apresentarão seus sambas-enredos e o comentarista e carnavalesco acompanhará cada agremiação, além de contar as curiosidades sobre os desfiles que vão acontecer em abril.

“O Milton Cunha é a personificação do Carnaval na Sapucaí. Muito respeitado e grande conhecedor da festa. Temos uma enorme alegria de ter ele conosco neste primeiro evento do Rio Carnaval, que vai marcar a partir deste ano a abertura do Carnaval na cidade. Tenho certeza que será um evento lindo com grande destaque para o samba e para a comunidade que faz tudo acontecer. A procura está sendo grande, já estamos no segundo lote de vendas. Isso representa o desejo do público de viver a magia do Carnaval”, conta Gabriel David, diretor de Marketing da LiESA.