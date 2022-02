Bola Preta tem 103 anos de história - Divulgação

Publicado 07/02/2022 18:35 | Atualizado 07/02/2022 18:44

Rio - A banda do Cordão da Bola Preta vai promover um grito de carnaval nesta quarta-feira (09), às 16h, no Méier, Zona Norte do Rio. Após iniciarem a programação carnavalesca na sede da entidade, no Centro, no último sábado, os integrantes do bloco mais tradicional do Rio, comemorando 103 anos de história, serão a atração do projeto 'Quartas Brasileiras', no Barril 8000.



O repertório do show vai relembrar marchinhas clássicas como "Quem Não Chora, Não Mama" (hino do Bola), "Cidade Maravilhosa", "Mamãe Eu Quero", "Jardineira", "Me Dá um Dinheiro Aí" e muitas outras.

O folião que desejar ir fantasiado vai concorrer a prêmios. A organização do evento vai destacar três categorias: a fantasia mais bonita, a mais original e a mais engraçada.

Quem levar 1 kg de alimento não perecível pagará meia-entrada (R$ 40). A arrecadação vai ser destinada a uma instituição de caridade.

O Barril 8000 fica na Adolfo Bergamini, 371, no Méier. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3079-7246 e 99103-4010. As vendas acontecem pela plataforma Sympla

Vale ressaltar que o uso de máscara é obrigatório. Além disso, o público precisará apresentar comprovante de vacinação.