Grafite do NegroMuro na Caliel, comércio e centro cultural do Morro do Salgueiro, homenageia baluartes da Vermelho e Branco e lideranças locais da comunidadeMarcelo Paz / Divulgação

Publicado 04/02/2022 11:17 | Atualizado 04/02/2022 11:18

Rio - O projeto NegroMuro vai inaugurar neste domingo, a partir das 14h30, no Morro do Salgueiro, um grafite gigante para homenagear baluartes da Acadêmicos do Salgueiro e personalidades da comunidade da Tijuca. A arte foi projetada no muro da Caliel, comércio e centro cultural local.



O NegroMuro faz um trabalho de resgatar a memória e eternizar personalidades negras pelas ruas do Rio de Janeiro. Este é o 28° trabalho do projeto, surgido em 2018 e idealizado pelo produtor cultural Pedro Rajão e o artista Fernando Sawaya, o Cazé. Este é o primeiro mural com um grupo de personalidades: Joaquim Casemiro Calça Larga; Anescarzinho; Bala; Geraldo Babão; Almir Guineto; Abelardo; Djalma Sabiá; Noel Rosa de Oliveira; Mestre Louro; Maria Romana e Ana Bororó.



A identificação desses nomes, já que muitas outras personalidades locais poderiam ser mencionadas, contou com a ajuda dos proprietários de Caliel, Marcelo Paz e Emerson Menezes, e Marcelo Pires, do departamento cultural da Acadêmicos do Salgueiro.

Entre os homenageados estão o sambista Almir Guineto, cria do morro que introduziu o banjo no samba e foi um dos fundadores do Cacique de Ramos; já Calça Larga foi uma grande liderança política local; Ana Bororó era dona de um botecos mais tradicionais da favela, onde sambas históricos foram compostos; Djalma Sabiá, que morreu em 2020, foi um dos fundadores da Acadêmicos do Salgueiro; os outros retratados são nomes que fizeram história na Vermelho e Branco, da fundação à composição de sambas-enredos históricos.



Junto ao grafite será fixada uma placa com QR Code para que se tenha acesso a muito mais detalhes sobre as personalidades homenageadas, com textos, músicas, podcasts e um mapa interativo das artes que já foram produzidas pelo NegroMuro.



A inauguração vai contar com a presença de familiares dos baluartes homenageados e também do presidente da Acadêmicos do Salgueiro, André Vaz. A Caliel fica na Rua Francisco Graça, 60, no Caminho Largo, Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio.



Intervenção conta com proposta ousada para financiar envolvidos



A inauguração do muro também tem por trás uma investida para lá de ousada: criar uma coleção de NFTs e, com a venda da coleção, revitalizar a Caliel e o financiar atividades que ocorrem no espaço. O NFT (token não fungível, em tradução livre) é uma espécie de certificação digital de algo único, exclusivo, que tem movimentado o mercado de ativos digitais, o mesmo de moedas como a bitcoin e ethereum. Entre os exemplos de NFT estão obras de arte, como o grafite, livros, música e até memes.



O projeto é uma iniciativa de Lucas Gogolevsky, da TileDAO (Organização Autônoma Descentralizada), uma comunidade que existe para reinvestir a receita da venda primária de NFTs de volta à economia dos artistas. O projeto foi desenvolvido em parceria com Marcelo Paz, Emerson Menezes e com os gêmeos Marcos Carvalho e Eduardo Carvalho, roteiristas na Rede Globo conhecidos como irmãos Carvalho, crias do Salgueiro. O objetivo é impactar os projetos da favela e trazer visibilidade para a Web3, um novo conceito que tem como uma das características a economia baseada no universo das NFTs .