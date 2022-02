Show de Verão da Mangueira - Site Carnavalesco

Show de Verão da MangueiraSite Carnavalesco

Publicado 01/02/2022 09:26 | Atualizado 01/02/2022 09:45

Rio - Após o adiamento do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em decorrência do aumento de casos da covid-19, a Mangueira anunciou, nesta segunda-feira, que seu tradicional Show de Verão também será adiado. O evento acontecerá nos dias 30 e 31 de março, no Vivo Rio, mantendo a tradição de ser a abertura oficial da programação carnavalesca da Verde e Rosa.

Os ingressos já adquiridos permanecem válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Caso não seja possível atender com a nova data e deseje optar pelo cancelamento de sua compra, o valor de face dos ingressos adquiridos serão reembolsados.

O show tem direção geral de Túlio Feliciano, produção geral de Vinícius França, direção musical de Pretinho da Serrinha e traz números solos e alguns duetos, especialmente pensados para a ocasião. O roteiro final ainda está sendo costurado e terá como inspiração o enredo do Carnaval de 2022, que sob a assinatura de Leandro Vieira homenageia três dos seus maiores baluartes: seu fundador, Cartola; seu intérprete maior, Jamelão; e o lendário mestre-sala Delegado.

O Show de Verão da Mangueira foi criado para o carnaval de 1998, quando Chico Buarque foi enredo da escola, levando a verde e rosa a mais um campeonato. De lá para cá, participaram do evento alguns dos mais importantes nomes da música brasileira.

O espetáculo conta com a participação de segmentos da escola, incluindo baianas, passistas e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Olivério e Squel Jorgea, filho e neta do lendário Xangô da Mangueira. No encerramento, a apresentação do puxador da escola, Marquinho Art´Samba, e da bateria da Estação Primeira, relembrando clássicos e interpretando o samba do carnaval de 2022, da autoria de Moacyr Luz, Pedro Terra, Bruno Souza e Leandro Almeida.