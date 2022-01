Carnaval é adiado para abril - Reprodução

Publicado 21/01/2022 22:31 | Atualizado 21/01/2022 23:01

Rio - Diversas personalidades do Carnaval reagiram na noite desta sexta-feira (21) ao anúncio de que os desfiles das escolas de samba serão adiados para abril. Em reunião realizada com a presença dos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes, ficou definido o adiamento dos desfiles para o feriado de Tiradentes, em 21 de abril. O aumento da quantidade de casos de covid-19, causado pelo avanço da variante ômicron, é a razão apontada para a decisão.

Segundo Perlingeiro, a decisão sempre afeta o Carnaval. No entanto, estádios e bares continuam cheios. "Nós estamos preocupados com a pandemia, claro. Mas a questão é a hipocrisia. Não dá. É só com o Carnaval isso. Tem futebol, vai começar o campeonato carioca. Os estádios vão ficar lotados. Ninguém fala nada. As boates estão lotadas, os bares cheios e ninguém fala nada. Parece que nós do Carnaval que somos os patinhos feios dessa história", desabafa.



O presidente da Liesa ainda ressalta que as medidas de segurança seriam tomadas, se o Carnaval acontecesse no mês que vem. "O sambódromo é repartido: a frisa e a arquibancada são ao ar livre. Só iriam entrar pessoas com a vacinação em dia. Os componentes das escolas só poderiam pegar as fantasias se estivessem com a vacinação em dia. Nós nos preparamos para tudo. Enfim... Em abril iremos fazer um belíssimo desfile. Teremos mais 90 dias pela frente e estaremos preparados".



O carnavalesco da Mangueira, Leandro Vieira, fez duras críticas a respeito do embasamento da decisão. Ele questionou a liberação de outros eventos enquanto o Carnaval é adiado. "Se o desfile das escolas de samba fosse na praia, a aglomeração causada não seria vista como vetor de transmissão. Se os desfiles fossem num templo religioso, tampouco. Se fosse num estádio, estava liberado. O único lugar onde o vírus oferece perigo é na avenida. Até aqui, pensei que a questão era sanitária. Mas a ciência parece ter descoberto que a ômicron é folião e sambista: o nome disso é hipocrisia", afirmou.



O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, ressalta o prejuízo representado pelo adiamento, mas defende a importância da decisão com base em critérios científicos. "A gente foi pego de surpresa. Mas está tudo bem, o pessoal da saúde é quem sabe. Agora, para a escola é ruim financeiramente", limitou-se a dizer.

Confira o comunicado da Prefeitura do Rio de Janeiro

As prefeituras do Rio e de São Paulo, sob a orientação de seus secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das Escolas de Samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes, em abril. A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de COVID-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional.



O adiamento do carnaval foi decidido após uma reunião na noite desta sexta-feira, por videoconferência, em que estiveram presentes o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário de Saúde carioca, Daniel Soranz, o secretário de Saúde paulistano, Edson Aparecido, além dos presidentes das Ligas de Escolas de Samba de ambas as cidades.

Mais informações sobre a nova programação do carnaval no feriado de Tiradentes serão divulgadas em momento oportuno.