Publicado 21/01/2022 10:41 | Atualizado 21/01/2022 10:42

Rio - O grupo Monobloco lança novo single, nesta sexta-feira, com participação do cantor Romero Ferro e do rapper Rod3030, pelo selo Olga Music. Acostumado a fazer releituras marcantes de sucessos da música brasileira, o grupo divulga "Viver de Love” para celebrar o verão e o Carnaval carioca. A faixa é um samba rap com pitada nordestina como brincam os integrantes do grupo ao explicarem a sonoridade da faixa.

“Recebi o convite do próprio Pedro Luís, artista de quem sou fã desde antes de começar a cantar. O Monobloco faz parte da história do Rio, e fazer parte dessa música é uma grande honra. Poder juntar as nossas energias, as nossas ideias, foi muito potente. Gostei da música na hora, e gravar com o Pedro, o Rod, a Thaís, foi uma delícia!”, conta Romero Ferro.

“Estou muito feliz de ter recebido esse convite do Monobloco e gravar com eles foi uma satisfação imensa. Eu acompanho a banda há anos, para mim é uma honra hoje poder participar desse single e tenho certeza que vai ser uma música que vai agitar e tocar o coração das pessoas. Poder fazer essa mistura com a galera e com o Romero, foi sensacional”, declara o rapper Rod3030.

O grupo carnavalesco Monobloco, que criado no ano 2000 pelo grupo Pedro Luís e A Parede, começou como uma oficina com a intenção de ensinar batucada. Ao final do primeiro ano, o grupo fez um desfile no Rio de Janeiro e se oficializou como um bloco. O diferencial do grupo sempre foi usar instrumentos de escola de samba para tocar outros ritmos além do samba, como, marchinha, coco, funk, xote, ciranda e charme.

“Em tempos onde a comunicação remota foi a salvação de todos nós, mundo afora, nós, fundadores do Monobloco, intermediados por nossa produção e a Olga, começamos a buscar uma colaboração criativa para entregar ao nosso público. A busca pelo tema - amor venceu de lavada! - e a aproximação dos convidados Romero Ferro e Rod 3030, para defenderem 'Viver de Love', a canção resultado do processo, mais a originalidade da voz de Thais Macedo, fazem a canção soar fácil aos mais diversos ouvidos. Os beats e a harmonia dos produtores Felipe Rasta e DJ Grego junto à batucada orgânica do Monobloco concebida por Celso Alvim, Sidon Silva e C.A. Ferrari traz à canção um sotaque pra lá de envolvente. Vem no balanço com a gente”, diz Pedro Luís.

“Viver de Love” tem autoria de Pedro Luís e Rod3030. Monobloco, Rod3030, Romero Ferro e Thais Macedo como intérpretes. E Felipe Rasta e DJ Grego, além de participações na autoria, assinam a produção musical.