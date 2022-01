Hotel Copacabana Palace - Ricardo Cassiano

Hotel Copacabana Palace Ricardo Cassiano

Publicado 19/01/2022 13:05

Rio - O Copacabana Palace anunciou que o seu tradicional baile de Carnaval foi cancelado devido ao aumento dos casos de covid-19 na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. A festa iria acontecer no próximo dia 26 de fevereiro e a informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do hotel.

"O Copacabana Palace informa que, em virtude do atual momento de pandemia, o Baile do Copa de 2022, previsto para acontecer no dia 26 de fevereiro, não será realizado esse ano. Em 2023, ano em que será celebrado o centenário do hotel, o Baile do Copa terá uma edição histórica, mantendo a tradição carnavalesca que já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro", disse o hotel.

"Baile do Copa" é uma tradicional festa do Carnaval do Rio de Janeiro e acontece desde 1924, um ano após o hotel abrir suas portas. O local é conhecido por reunir celebridades e o nomes da elite carioca e brasileira em seus eventos. Jayne Mansfield, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida, Kim Novak, Joan Fontaine, Romy Schneider e Zsa Zsa Gabor já passaram por lá.