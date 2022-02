Série no YouTube relembra primórdios do samba e a história da Praça Onze | O Dia na Folia | O Dia

Paulão 7 Cordas, que assina a direção musical da série, posa com a jornalista Beatriz Coelho Silva, idealizadora do projeto - Divulgação

Paulão 7 Cordas, que assina a direção musical da série, posa com a jornalista Beatriz Coelho Silva, idealizadora do projetoDivulgação

Publicado 03/02/2022 15:19

Rio - Idealizada pela jornalista Beatriz Coelho silva, a série "Samba Se Aprende na Escola: Canções da Praça Onze" vai estrear no YouTube no dia 15 de fevereiro. Com direção musical de Paulão 7 Cordas, os 18 episódios vão abordar a história do samba e da Praça Onze, região considerada o berço do ritmo.

A ideia da série surgiu de palestras que a jornalista e escritora Beatriz Coelho Silva fez em escolas públicas durante seu Mestrado em Letras. “Usava canções antigas para mostrar a adolescentes de hoje que o samba, tido como a melhor música do Brasil, era mal visto por ser música de pretos pobres. Que confiassem em sua arte”, conta Beatriz.

Os primeiros episódios contam a história do samba e da Praça Onze, cuja demolição completa 80 anos em 2022. Nos outros 16, apresenta-se uma música sobre o bairro e um especialista fala sobre o tema da mesma. Há ainda uma versão instrumental para a convidado cantar solo ou em grupo.

“Em vez de publicar a dissertação, preferi ampliar o público, além das universidades. A ideia era lançar um livro de canções, mas a pandemia atrasou o projeto que virou um audiolivro em 18 episódios para se ouvir no computador ou no celular. Este aparelho, antes proibido em sala de aula, virou o principal veículo de acesso aos conteúdos didáticos e às aulas. Então, vamos usar esse suporte”, explica Beatriz

Paulão 7 Cordas conta como se faz samba enredo; Cristina Buarque fala de pesquisa musical e feminismo; João Roberto Kelly e Aluísio Machado contam como criaram clássicos das marchinhas e do samba-enredo. E Ronaldo Wrobel fala como era a Praça Onze, onde seus avôs, imigrantes judeus, foram morar quando chegaram ao Brasil fugindo do nazismo. Pedro Paulo Malta, Rosa Maria Araújo e Marília Trindade Barboza também estão entre os entrevistados.

Depois do lançamento no canal do Youtube no dia 15, a partir do dia 17, os episódios serão disponibilizados também nas plataformas de streaming, Spotify Deezer e Amazon, às terças e quintas-feiras, às 6h da manhã, até o mês de abril.