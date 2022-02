Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira, Mateus e Squel - Thiago Mattos

Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira, Mateus e SquelThiago Mattos

Publicado 04/02/2022 16:29 | Atualizado 04/02/2022 16:43

Rio - O fim de semana será repleto de eventos nas quadras das escolas de samba do Rio. Apesar do adiamento dos desfiles, os ensaios shows e as feijoadas poderão saciar os foliões ansiosos pelo Carnaval nesse início de fevereiro. Confira os principais eventos neste sábado e domingo, dias 5 e 6.



Mangueira e Portela, farão um grande ensaio show na noite de sábado (5). A festa acontece às 22h na quadra da Verde e Rosa, o Palácio do Samba, localizada na Rua Visconde de Niterói, 1702, Mangueira, Zona Norte do Rio. Os ingressos estão sendo vendidos no site

As duas maiores campeãs dos desfiles do Grupo Especial,, farão um grande ensaio show na noite de sábado (5). A festa acontece às 22h na quadra da Verde e Rosa, o Palácio do Samba, localizada na Rua Visconde de Niterói, 1702, Mangueira, Zona Norte do Rio. Os ingressos estão sendo vendidos no site ingresso.mangueira.com.br a partir de $ 40.

Portela convida Grande Rio para um ensaio show às 21h em sua quadra na Rua Clara Nunes, 81, Madureira. No mesmo local, começando às 13h de sábado (5), acontecerá a Feijoada da Família Portelense, com participação especial do grupo Entre Elas. Os ingressos podem ser comprados no site

Ainda nesta sexta (4), aconvidapara um ensaio show às 21h em sua quadra na Rua Clara Nunes, 81, Madureira. No mesmo local, começando às 13h de sábado (5), acontecerá a Feijoada da Família Portelense, com participação especial do grupo Entre Elas. Os ingressos podem ser comprados no site www.ingressocerto.com . A feijoada está a partir de $ 20, podendo também ser adquirido na bilheteria da agremiação. Já o ingresso individual do ensaio show custa $ 15.

Unidos da Tijuca também fará seu ensaio show na noite de sábado, começando às 21h. A entrada será gratuita até às 23h resgatando a cortesia pelo site

também fará seu ensaio show na noite de sábado, começando às 21h. A entrada será gratuita até às 23h resgatando a cortesia pelo site sympla.com.br . Depois desse horário, o ingresso individual custa 30 reais, sendo comprado no mesmo site. A quadra da escola, na Avenida Francisco Bicalho, 47, em Santo Cristo, será o local da festa.

O calendário dos eventos de 2022 da Imperatriz Leopoldinense terá início neste domingo (6). Uma feijoada será servida a partir das 12h na quadra de ensaio Luiz Pacheco Drumond, na Rua Professor Lacê, 235, em Ramos. A participação especial da Mocidade Independente ajudará a animar ainda mais o evento. A venda de ingressos já está acontecendo diretamente na quadra, durante os ensaios, ou pelo telefone (21) 99869-3635.

Beija-Flor. Na quadra da escola (Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, em Nilópolis), Arlindinho e Jorge Aragão participarão do evento que tem início às 13h. O ingresso custa a partir de $ 20 e está sendo vendido no site Quem também prepara uma feijoada neste domingo (6) é. Na quadra da escola (Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, em Nilópolis), Arlindinho e Jorge Aragão participarão do evento que tem início às 13h. O ingresso custa a partir de $ 20 e está sendo vendido no site pagplanet.com

A festa da Rainha Danny Fox também está confirmada para domingo (6) na quadra da Lins Imperial. A entrada é franca e começa às 17h na Rua Lins Vasconcelos, 623, Lins. Danny Fox comanda o show à frente da bateria Verdadeira Furiosa.

Todos os eventos pedirão comprovante de vacinação na entrada.

Ingressos já estão sendo vendidos para evento inédito na Cidade do Samba

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) está organizando um grande evento com as 12 escolas do Grupo Especial às 19h dos dias 26 e 27 de fevereiro. Nessas datas, aconteceriam os desfiles se não tivessem sido adiados.





Em uma prévia dos desfiles em abril, as escolas apresentarão seus sambas-enredos na Cidade do Samba e o público pode comprar os ingressos pelo totalacesso.com . Está sendo cobrado $ 35 para um dia e $ 50 para dois. Ainda há a disponibilidade de camarotes pelo telefone (21) 99577-4171. O presidente da LIESA, Jorge Perlingeiro, falou sobre suas expectativas para o evento.

“Não poderíamos deixar o Carnaval em fevereiro passar em branco. A magia que estaria na Sapucaí com os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial estará presente neste evento. Temos certeza de que o público vai conferir um espetáculo de muita qualidade e vivenciar uma experiência autêntica e emocionante do que estará na Avenida em abril. Estamos ansiosos para ver a Cidade do Samba tomada pelos sambistas e a comunidade que tanto prestigia o samba e aguarda ansiosamente o desfile na Sapucaí”, conta Jorge Perlingeiro.



Em cada dia, seis escolas apresentarão no Palco Principal com a presença de integrantes da bateria, intérpretes oficiais, passistas, componentes da Velha Guarda e da ala das Baianas, além dos casais de mestre-sala e porta-bandeira.