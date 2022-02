Joana Falcão assumiu o pavilhão da União de Maricá - Diego Mendes

Publicado 07/02/2022 09:06

Rio - A União de Maricá tem uma nova responsável por conduzir o seu pavilhão no próximo carnaval. Joana Falcon assume a função de Stefanny Silva, que está grávida e não poderá desfilar em 2022. Ela dançará ao lado de Jhony Mattos em busca da nota máxima pela Série Prata, na Intendente Magalhães.

Joana começou a sua trajetória como porta-bandeira com apenas 7 anos, na Escola Manoel Dionísio. Na temporada seguinte, após ingressar no segmento, ela desfilou na Corações Unidos do Ciep, escola de samba mirim. Depois, passou a integrar o quadro de casais da Tradição, por onde ficou por 10 anos. Atualmente, defende o segundo pavilhão da Unidos de Padre Miguel, na Série Ouro, e chega para a União de Maricá.

"Estou muito feliz com o convite da União de Maricá. Será uma honra defender o pavilhão de uma escola que vem ascendendo no carnaval do Rio de Janeiro. Irei me dedicar ao máximo para buscar as melhores notas possíveis e conquistar esse acesso à Série Ouro", destaca Joana.

A União de Maricá será a 9ª escola a se apresentar no dia 30 de abril, na Intendente Magalhães, com o enredo “A revolução pela alegria… Uma ópera popular”, do carnavalesco Renato Figueiredo.