Ludmilla e Neguinho da Beija-FlorDivulgação

Publicado 11/02/2022 09:29

Rio - A cantora Ludmilla prestigiou o ensaio da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, na quadra da agremiação, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira. Para a ocasião, Ludmilla escolheu um modelito azul e botas brancas, representando as cores da escola. A cantora também estava usando um colar em que se lia a palavra "Barbie", uma homenagem a sua mulher, Brunna Gonçalves, que está confinada no "BBB 22" e é torcedora da Beija-Flor.

Desde maio de 2021, Brunna foi escolhida para ser destaque no próximo Carnaval, cujo enredo a ser contado é "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor". O anúncio de que ela conquistou o posto foi feito de surpresa por Ludmilla, na ocasião. Mesmo confinada há um mês na casa mais vigiada do Brasil, a dançarina ainda pode vir a participar do desfile, adiado para abril por causa da pandemia.

Ludmilla foi recepcionada por Almir Reis, presidente da Beija-Flor, e por Biel Maciel, vice-presidente da escola. Ela posou para fotos e curtiu o samba-enredo entoado por Neguinho da Beija-Flor — ela fez questão de fotografar ao lado do intérprete. Este ano, a Beija-Flor é a última a desfilar na Sexta-feira de Carnaval