Alcione Divulgação

Publicado 09/02/2022 16:05 | Atualizado 09/02/2022 16:32

Rio - Os desfiles de Carnaval na Sapucaí foram adiados para abril, mas a cantora Alcione garante que vai ter samba no mês original da festa. Marrom vai se apresentar todas as quartas-feiras, às 22h, no bar que leva seu nome no Catete, Zona Sul do Rio. Shows contarão com hits e novidades do álbum "Tijolo por Tijolo". A artista será acompanhada por integrantes da Banda do Sol.

Mangueirense, a artista também anunciou que o "Casarão da Marrom" receberá a "Feijoada da Verde Rosa" aos sábados e domingos. Aos sábados, evento contará ainda com a participação da Bateria da Mangueira. Protocolos sanitários em razão da pandemia da covid-19 serão mantidos.

SERVIÇO

Shows Alcione no "Casarão da Marrom" (todas as quartas de fevereiro, às 22h)

Abertura da casa: 18h │ Encerramento: 01h30 │ Couvert: R$100

Endereço: Rua Pedro Américo, 277 - Catete - RJ (antigo Casarão Ameno Resedá)

"Feijoada da Verde e Rosa" (sábados e domingos de fevereiro)

Horário: 12h - 16h │ Valor: R$ R$69,90 (buffet)