A apuração deverá acontecer no dia 26 de abrilEstefan Radovicz

Publicado 11/02/2022 11:43 | Atualizado 11/02/2022 11:45

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou nesta sexta-feira (11) o calendário dos desfiles das escolas de samba. A lista foi publicada no Diário Oficial. A primeira apresentação acontecerá no dia 20 de abril, na Marquês de Sapucaí, com o desfile da Série Ouro. No último mês, a capital decidiu adiar a festa para o feriado de Tiradentes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, a mudança se baseou no aumento dos casos de covid-19 provocados pela variante Ômicron. A cidade do Rio vive um pico de casos do novo coronavírus, assim como o restante do país. A escolha pelo mês de abril foi feita considerando a curva de casos novos provocados pela cepa em outras cidades pelo mundo.



De acordo com o novo cronograma, após a antiga Série A, nos dias 22 e 23, acontecerá o desfile do Grupo Especial. Logo em seguida, em 24 de abril, chega a vez das crianças das escolas mirins.



A apuração deverá ocorrer no dia 26 de abril. Por fim, o desfile das Campeãs será no sábado (30).

