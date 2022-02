Jardel Lemos vai comandar a comissão da Curicica - Divulgação

Publicado 11/02/2022 11:56 | Atualizado 11/02/2022 12:05

Rio - A União do Parque Curicica, que se apresentará na Intendente Magalhães no carnaval 2022, vai contar com o experiente coreógrafo Jardel Augusto Lemos no comando da comissão de frente.

Bacharelado em Dança pela UFRJ, Jardel tem no currículo passagens por diversas escolas do Rio e de Três Rios, onde foi campeão. Como bailarino, integrou comissões do grupo especial e da série A. Foi jurado de festivais e atualmente também comanda a comissão da frente da Acadêmicos do Sossego.

"É muito bom poder retornar para a família Curicica e reencontrar bons amigos. Obrigado, presidente, por acreditar novamente em meu trabalho. A parceria com o carnavalesco Marco Antônio Falleiros foi algo que marcou bastante a minha trajetória. Eu e minha equipe faremos o nosso melhor para voltamos para a Série Ouro do carnaval", comemora o artista.

A União do Parque Curicica será a décima agremiação a desfilar na Passarela Popular da Intendente Magalhães, no sábado, 30 de abril, pela Série Prata.

O enredo da escola é "Abayomis: o encontro precioso das Yas", dos carnavalescos Alan Dias e Marco Antonio Falleiros.