Publicado 18/02/2022 16:31

Pelo terceiro ano consecutivo, Anny Alves está confirmada para o desfile da Unidos do Porto da Pedra no carnaval de 2022. A baiana e professora de dança, que fez sua estreia na Porto em 2019, confirmou sua presença em mais um desfile da escola de São Gonçalo, na noite desta quinta-feira, 17, em uma festa na quadra da escola.- Para mim é uma satisfação muito grande estar na Porto da Pedra. Este será o meu terceiro carnaval e eu estou muito feliz. Todos me recebem muito bem, com muito amor, respeito e carinho – disse Anny.Em uma cerimônia durante o ensaio de comunidade, Anny, que vive na Croácia, foi recepcionada pelos segmentos do Tigre e viveu um momento muito especial ao receber a faixa das mãos de sua sobrinha Dafnny, de 08 anos, que veio da Bahia para fazer essa surpresa para a tia musa. As flores, Anny recebeu das mãos da rainha de bateria, Tati Minerato.- A minha cerimonia este ano foi muito especial. Além de poder reencontrar o meu povo, essa comunidade linda, tive a oportunidade de trazer minha família para conhecer esse universo do samba, e olhe, todos ficaram encantados. Estou muito feliz e aguardem as surpresas da Anny e do Tigre na avenida – contou empolgada, a musa.Após a cerimônia, a musa caiu no samba com seus familiares, os passistas e os demais segmentos do Tigre, embalados pela voz marcante do intérprete oficial, Pitty de Menezes, ao som da bateria Ritmo Feroz de Mestre Pablo.No carnaval de 2022, o tigre levará para a Marquês de Sapucaí o enredo: “O caçador que traz alegrias", de autoria da carnavalesca Annik Salmon. A vermelha e branca de São Gonçalo será a quarta escola a desfilar no dia 20 de abril, na Marquês de Sapucaí.