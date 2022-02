Após anunciar sua 1ª gravidez, Viviane Araújo brilha no ensaio do Salgueiro - Anderson Borde/Ag.News

Publicado 20/02/2022 09:01

Rio - Viviane Araújo roubou a cena no ensaio da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (19). A rainha de bateria da agremiação se jogou na folia no mesmo dia em que anunciou sua primeira gravidez, aos 46 anos . Durante o evento, a musa foi ovacionada pelo público, que celebrou a novidade com muitas palmas para a "mamãe do ano".

Após revelar que está grávida do primeiro filho com seu marido, o empresário Guilherme Militão, Vivi recebeu as felicitações de amigos e fãs nas redes sociais. O Salgueiro também comemorou a notícia com uma publicação especial no Instagram e parabenizou os pais de primeira viagem: "Príncipe ou princesa? Não tem a menor importância porque o que vale mesmo é ver a nossa rainha feliz! E o melhor é que o baby já vai estrear este ano na Sapucaí! Vem mais um salgueirense por aí!"

Perto de completar um ano desde que selou a união com Guilherme, a atriz e modelo usou suas redes sociais para compartilhar a novidade com os fãs, na tarde deste sábado. "Eu estou grávida! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade! Já não aguentava mais. Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento. Meu sonho se tornou realidade. E tinha que ser com você, meu amor", escreveu na legenda da postagem.

Em vídeo, Viviane e o marido não seguram as lágrimas de felicidade após confirmar a gravidez: "É a segunda vez que a gente tenta", contou a artista. "Agora deu certo", completou Guilherme, antes da amada emendar: "Não consigo falar nada agora. Eu tô muito feliz".

A rainha de bateria do Salgueiro já havia revelado a vontade de ser mãe e chegou a ser alvo de boatos de que a família aumentaria, em novembro do ano passado. Na ocasião, Viviane negou os rumores e aproveitou para esclarecer que não tem nenhum problema de saúde que impossibilite a maternidade biológica.

