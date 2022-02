Ivanir dos Santos posa com Helena Theodoro e Alex dos Santos - Divulgação

Ivanir dos Santos posa com Helena Theodoro e Alex dos SantosDivulgação

Publicado 20/02/2022 12:58

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro confirmou a participação do babalaô Ivanir dos Santos no desfile da agremiação na Marquês de Sapucaí, que acontecerá em abril deste ano. O interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa será um dos destaques do enredo, que tem como tema a resistência cultural preta, no ano em que o Salgueiro busca conquistar sem 10º título.

Prestes a subir na alegoria que retrata a importância cultural das religiões de matriz africana como legado ancestral, o professor da UFRJ visitou o barracão do Salgueiro na Cidade do Samba e elogiou os preparativos da agremiação: "Fiquei muito feliz em conhecer o projeto, ainda mais vendo pessoalmente a forma como está sendo conduzido o enredo que apresenta nossas resistências tradicionais, religiosas, culturais, sociais e políticas."

"Principalmente nesta fase que estamos passando, com a crescente falta de respeito com o ser humano, a intolerância religiosa e o racismo que cresce a cada dia, o enredo torna-se cada vez mais pertinente”, declarou o homenageado, que é conhecido por participar ativamente da luta por direitos civis.

A autora do enredo, Helena Theodoro, comemorou a participação de Ivanir no desfile que é desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza. “Estamos convocando amigos que, ao longo do tempo, escreveram uma história de resistência, cada um à sua maneira, na defesa e na conquista destes espaços que também nos pertencem como herança ancestral. É uma grande homenagem a quem lutou e abriu espaço para que chegássemos até aqui e déssemos possibilidade para quem está chegando se fortalecer e seguir neste processo”, declarou ela.