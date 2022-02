Larissa Honaiser, rainha de bateria da escola de samba Tradição - Divulgação

Larissa Honaiser, rainha de bateria da escola de samba TradiçãoDivulgação

Publicado 22/02/2022 16:07

Rio - A música “Deixa o Povo Falar” e o videoclipe da canção chegaram às plataformas digitais na última sexta-feira na voz de Larissa Honaiser, que assume o vocal do grupo “Tu Sambas”. Ela é morada de Niterói, cantora e rainha de bateria da escola de samba Tradição.

fotogaleria

“Deixa o Povo Falar” é uma canção de Zolli e Léo Garniz, idealizadores do projeto “Tu Sambas”, cujo primeiro primeiro EP, "Resenha de Bambas", produzido por Dinho Daumas, trouxe canções interpretadas por grandes nomes do samba como Ito Melodia, Gilsinho da Portela entre outros.

“Deixa o povo falar” marca uma nova fase do “Tu Sambas”. “Larissa chegou dominando tudo com o seu talento e carisma e hoje é a vocalista fixa da banda.”, revela Garniz.

“Deixa o Povo Falar” traz à tona a importância de deixarmos fluir os sentimentos sem preocupação com a opinião alheia: “Estou muito feliz com esta união. Minha primeira música de trabalho é resultado de muita dedicação, neste projeto estão pessoas que amam a Música Popular Brasileira, foi feito com muito carinho.

"Deixa o povo falar" é uma música atemporal, falar sobre amor e relacionamentos sempre dará versos e refrões intermináveis. Quem nunca sofreu de amor, não é verdade? E seguir o coração sem pensar no que outros vão falar é o tema dessa música”, explica a cantora.