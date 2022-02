Adriana Bombom e a filha brilham em ensaio de escola de samba

Rio - Aos 48 anos, Adriana Bombom mostrou todo seu samba no pé no ensaio da escola Acadêmicos de Grande Rio, na noite desta terça-feira, na quadra da agremiação. Bombom é musa da escola e contou com a companhia da filha mais velha, Olívia, de 20 anos. A menina é fruto do casamento de Adriana Bombom com o sambista Dudu Nobre. Além de Olívia, o ex-casal também teve Thalita, de 18 anos. Famosos como a ex-participante de "A Fazenda" e ex-mulher de Wesley Safadão Mileide Mihaile e a cantora Pepita também prestigiaram o evento.

