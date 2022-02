Documentário tem 52 minutos e conta toda a história sobre o marcante desfile - Michael Meneses/Fotografia Madureira

Documentário tem 52 minutos e conta toda a história sobre o marcante desfileMichael Meneses/Fotografia Madureira

Publicado 23/02/2022 13:28 | Atualizado 23/02/2022 15:13

Rio - O Império Serrano reuniu na manhã da última terça-feira (22), parte de seus segmentos para o lançamento do documentário "Bum Bum Paticumbum Prugurundum - 40 anos exaltando gente bamba", no cinema do Madureira Shopping. O evento marcou as comemorações pelas quatro décadas do inesquecível desfile.





Com duração de 52 minutos, o filme conta como uma escola desacreditada saiu da última colocação no ano anterior para um título marcante em 1982. Com direção de Emerson Pereira e relatos emocionantes, o documentário narra os bastidores da construção daquele desfile, desde a crise política até as escolhas do enredo e samba, das horas pré-desfile e da euforia da vitória.

Confira:

fotogaleria