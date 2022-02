Carnaval

Beija-Flor consagra Carla Cachoeira como nova destaque e coordenadora de passistas

Cria de Nilópolis, beldade contará com a inspiração da avó, que era costureira da Beija-Flor e fazia fantasias para a escola, e também com o apoio da diretoria e do presidente Almir Reis

Publicado 24/02/2022 09:29 | Atualizado há 2 horas