Martinho da VilaDivulgação/FUNARJ

Publicado 25/02/2022 12:10 | Atualizado 25/02/2022 12:35

Rio - O clima de Carnaval tomou conta da plataforma digital FUNARJ EM CASA. O streaming separou alguns espetáculos para os foliões que estão com saudade do mundo do samba e querem relembrar os clássicos que marcaram gerações dentro e fora da Marquês de Sapucaí. O desfile especial conta com artistas como: Velha Guarda da Mangueira com Leci Brandão, Martinho da Vila e ainda a Velha Guarda do Salgueiro.

As apresentações foram gravadas no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, durante a temporada 2021 do projeto Fim de Tarde. O ingresso custa R$ 10 e permite aproveitar o espetáculo escolhido no período de 48h. É o Carnaval a alguns cliques e em qualquer lugar em seu dispositivo favorito.

A plataforma FUNARJ EM CASA é um catálogo repleto de espetáculos teatrais, shows, concertos, danças e projetos variados. Entre eles, o talk show 'A Música Cantando a Nossa História', apresentado pelo ator e compositor Saulo Laranjeira, e também a série de apresentações 'Viva o Compositor Brasileiro', com shows de Ivan Lins, do pianista Wagner Tiso e da dupla Kleiton & Kledir.