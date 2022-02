Viviane Araújo, Rainha de bateria do Salgueiro - Anderson Borde/Ag.News

Publicado 27/02/2022 05:00

Rio - Com o avanço da variante ômicron no início deste ano, os desfiles das escolas de samba foram adiados para abril. Apesar de estarem com saudade de pisar na Marquês de Sapucaí, as rainhas de bateria garantem que não vão deixar o feriado de Carnaval passar batido. Algumas vão aproveitar a data para ficar juntinho com a família, mas outras vão cair no samba. Confira os planos das beldades!

Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro

"Apesar do adiamento do desfile, tenho compromissos profissionais e vou aproveitar para descansar nos dias em que não terei agenda. Ficarei curtindo a família mesmo", afirma a atriz, que espera o primeiro filho, fruto do casamento com Guilherme Militão.

Raissa de Oliveira, rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis

“Eu estive ontem (sábado) com a minha amada Beija-Flor na Abertura do Rio Carnaval. Foi um mini desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Foi o momento de matar saudades deste grande espetáculo que é o Carnaval e nos aquecermos para abril. Tenho algumas agendas a cumprir com a Beija-Flor. Mas ficarei em Nilópolis com a minha família e amigos, assistindo pela TV aos desfiles passados. A gente adora”, revela Raissa, que completará 20 anos à frente da bateria da Beija-Flor neste Carnaval.

Juliana Souza, rainha de bateria da União da Ilha

“Meu Carnaval será em casa ao lado do meu marido e da minha filha. Vou tirar este tempo para descansar um pouco também, tendo em vista que tenho duas empresas para administrar e ainda faço faculdade. Mas a dieta e a malhação estarão presentes no feriado, a Sapucaí exige muito condicionamento físico e rainha da comunidade tem que sambar”, diverte-se Juliana Souza.

Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela

"Não teremos os desfiles na Sapucaí, mas teremos Carnaval na Portela! Hoje, nossa querida Alcione estará presente no Portelão. Amanhã temos show completo do Belo. Todos os dias, além das atrações principais, teremos apresentação do Elenco Show da Portela. No mais, vou descansar mesmo, da maratona de eventos, no máximo vou à praia", comenta Bianca.

Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira

Vai ser com samba. Hoje a Mangueira participa desse evento que a Liesa elaborou na Cidade do Samba (Rio Carnaval). Amanhã eu tenho um evento. Acaba que o Carnaval pra mim vai ser sambando, graças a Deus. Vou passar fazendo o que eu mais amo, de uma forma diferente, mas com o coração explodindo de alegria. Terça-feira vou fazer uma feijoada na minha casa para meus amigos mais próximos, pra podermos estar juntos. E vou liberar a dieta na terça", diverte-se Evelyn.