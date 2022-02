Elisa Lucinda é mais um dos nomes confirmados no desfile da Beija-Flor na Marquês de Sapucaí - Divulgação

Publicado 26/02/2022 13:28

Rio - A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis anunciou Elisa Lucinda como mais uma dos convidados para o desfile da agremiação na Marquês da Sapucaí, adiado para abril deste ano. A atriz e poetisa de 64 anos será destaque em uma das alegorias do enredo para o Carnaval 2022, que homenageará a intelectualidade negra no Brasil, e elogiou a escolha do tema após visitar o barracão da azul e branco na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio.

"Recebi esse convite como uma convocação para participar da minha própria utopia. Porque são muitos anos lutando contra várias formas de morte que impõem o nosso povo. Ver esse aquilombamento e sentir a comunhão da Beija-Flor é reconhecer o quilombo ancestral das histórias de escolas de samba. Entrei aqui [no barracão] uma coisa e saí outra: vai revolucionar a Avenida", afirmou a artista.

Lucinda se juntará a outros grandes nomes da literatura negra como Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz e Paulo Lins no samba-enredo “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”, do carnavalesco Alexandre Louzada.

Em sua visita ao barracão da Beija-Flor, a artista foi recepcionada por André Rodrigues, que participa do desenvolvimento do desfile como designer, figurinista e projetista. Além de Elisa Lucinda, outras figuras da luta contra o racismo foram convidados pela agremiação para conferir os preparos do enredo e, dessa forma, ajudar a divulgar a mensagem de respeito e igualdade.