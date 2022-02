Rainha da Beija-Flor, Raissa de Oliveira exibe corpão escultural no Rio Carnaval 2022

Rio - Raissa de Oliveira, rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, chamou atenção durante a abertura do evento Rio Carnaval 2022, na Cidade do Samba, na Zona Portuária, na noite deste sábado. Aos 31 anos, Raissa assumiu o posto de rainha aos 12, em 2003. Neste sábado, a beldade usou uma fantasia em tons de roxo e bem provocante, deixando a tatuagem que tem na região da virilha à mostra.

O Rio Carnaval, que também acontecerá neste domingo, é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. O Cacique de Ramos abriu a noite relembrando sucessos de antigos Carnavais e, em seguida, se apresentaram as escolas Imperatriz Leopoldinense, São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Beija-Flor de Nilópolis.

Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

