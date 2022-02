Após rumores de separação, Sabrina Sato beija Duda Nagle nos bastidores do Rio Carnaval

Rio - Rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato atraiu todos os holofotes ao chegar na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, para a abertura do Rio Carnaval 2022. Após alguns rumores de separação, a apresentadora chegou ao local acompanhada pelo marido, o ator Duda Nagle. O casal trocou alguns beijos no local e Duda acompanhou toda a apresentação de Sabrina de pertinho e ainda filmou e tirou fotos. Quem também participou do evento foi a ex-BBB Gabi Martins.

A fantasia usada por Sabrina contou com um top em formato de margarida e todo bordado em cristais da grife norte-americana Area. No site da marca, ele pode ser comprado por US$ 1580, o que corresponderia a R$ 8.100 na cotação atual. A apresentadora também usou um biquíni fio-dental criado pelo estilista Henry Filho.

O Rio Carnaval, que também acontecerá neste domingo, é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. O Cacique de Ramos abriu a noite relembrando sucessos de antigos Carnavais e, em seguida, se apresentaram as escolas Imperatriz Leopoldinense, São Clemente, Vila Isabel, Portela, Salgueiro e Beija-Flor de Nilópolis.

Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

