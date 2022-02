Rainha da Viradouro, Erika Januza participa do segundo dia do Rio Carnaval 2022

Rio - A atriz Erika Januza brilhou à frente da bateria da Unidos do Viradouro durante o evento Rio Carnaval 2022, que aconteceu na Cidade do Samba, na Zona Portuária, na noite deste domingo. A rainha de bateria da agremiação usou um modelito vermelho bem justinho, que realçou sua boa forma.

A Unidos do Viradouro é a atual campeã do Carnaval carioca e será a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, em abril. A vermelho e branco levará para a Avenida o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon.

O Rio Carnaval é uma prévia dos desfiles das 12 escolas de samba do Grupo Especial. Após uma apresentação no palco, foi realizado um mini-desfile na pista que circunda a praça central do complexo de produção de alegorias e fantasias. A passarela, inclusive, ganhou o mesmo tratamento que a nova pista do Sambódromo, com pintura, iluminação e até fogos de artifício.

Neste segundo dia, desfilaram as escolas de samba Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca, Estação Primeira de Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Grande Rio e a atual campeã do Grupo Especial, Unidos do Viradouro.

Relatar erro