Famosos curtem show de Alcione na quadra da Portela

Rio - Caio Blat e Luisa Arraes marcaram presença no show de Alcione, na quadra da Portela, neste domingo. A dupla foi recebida pela rainha de bateria da agremiação, Bianca Monteiro, e pela madrinha do carro de som da escola, Pipa Brasey. Como sempre, Marrom encantou o público com seus maiores sucessos. O evento faz parte do festival CarnaPortela, que começou na sexta-feira e encerra nesta segunda-feira, com show do cantor Belo.

