Com mais de 100 mil seguidores no Instagram e formada em nutrição, a rainha de bateria incentiva a alimentação e hábitos saudáveis através da sua rede social.Apoteose Carioca / Divulgação

Publicado 02/03/2022 13:49 | Atualizado 02/03/2022 15:23

Rio - A nutricionista e musa fitness Michelly Boechat assumiu o posto de rainha de bateria da nova escola de samba Apoteose Carioca, parte da Série de Avaliação dos desfiles da Intendente Magalhães. Ela foi anunciada no cargo em uma cerimônia de coroação realizada na quadra da escola no Centro do Rio, no último fim de semana.



Com mais de 100 mil seguidores no Instagram e formada em nutrição, ela incentiva a alimentação e hábitos saudáveis através do grande alcance que possui nas redes sociais. Apaixonada pela folia momesca, a musa divide a sua agenda com as atividades carnavalescas, o atendimento aos pacientes e o seu retorno à competição fisiculturista.



Michelly promete intensificar o samba no pé para abrilhantar ainda mais a performance neste carnaval. "É a realização de um sonho me tornar rainha de bateria. Agora vou acumular o novo posto com o Cacique de Ramos, onde sou a atual rainha do Carnaval. Estou muito feliz com essa oportunidade e farei o meu melhor para representar toda a comunidade", destaca a nova majestade.



Atualmente ela é musa da Acadêmicos do Sossego para este Carnaval, na Série Ouro que desfila no Sambódromo. A nova majestade da Apoteose Carioca também já esteve na Marquês de Sapucaí como destaque de escolas como Unidos do Viradouro, Cubango e outras agremiações.