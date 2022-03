Musa da Vila Isabel, ex-BBB Gabi Martins fala sobre Carnaval: 'Feliz e honrada'

Rio - Musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel, a ex-BBB Gabi Martins comemora destaque na agremiação carioca ao lado da apresentadora Sabrina Sato. No último fim de semana, elas brilharam ao desfilar no evento Rio Carnaval, na Cidade do Samba, prévio dos desfiles que acontecem em abril.

"Estou muito feliz e honrada. Minha estreia como musa da Vila Isabel. Eu amo Carnaval, amo samba. Meu pai, desde quando eu era pequena, cantava pra mim e nos reuníamos em família para cantar e dançar. Meu pai canta Martinho da Vila desde os meus quatro anos de idade e eu vibro. Quando fiquei sabendo que a escola homenagearia o artista, fiquei emocionada , está no meu sangue. Vou dar tudo de mim. Tô muito feliz e honrada com esse convite. E eu me sinto honrada de fazer parte deste brilho. E a Sabrina, gente, que mulher, que tudo! Minha estreia na TV foi no programa dela da Record. E, agora, ela abençoando mais uma estreia minha”, disse.



Ainda na folia momesca, teve shows em Governador Valadares(MG) e Salvador(BA) no domingo. Em seu reduto mineiro, Gabi foi a atração principal de um festival, enquanto na capital baiana fez uma participação no show do Babado Novo. Já nesta terça, ela gravou uma canção ao lado de Marcynho Sensação, que vai ser lançada dia 18 de março em seu show no Centro de Tradições Nordestinas, Zona Norte do Rio.

Relatar erro