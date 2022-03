Erika Januza e Marcello Melo Jr. estrelam clipe da Viradouro - Wagner Rodrigues

Publicado 07/03/2022 12:02

Rio - O ensaio da próxima terça-feira na quadra da Viradouro, na Zona Norte de Niterói, terá uma atração especial: a exibição do clipe oficial do samba-enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, que a vermelho e branco vai cantar na Avenida no desfile de 22 de abril. A rainha de bateria, Erika Januza, e o ator Marcello Melo Jr serão os protagonistas do video.

Ambientado no Arco do Teles, marco da arquitetura carioca, construído no século 18, na Praça XV, o filme de 10 minutos de duração coloca os artistas da escola para reviver o clima de alegria do Carnaval de 1919, o primeiro pós-pandemia da gripe espanhola, e que será o tema do desfile da atual campeã do Grupo Especial. Trajando figurino de época, Marcello será um pierrot e Erika, uma colombina, personagens destacados na letra do samba.

Dividindo o protagonismo com a dupla de famosos da TV, abrilhantam o clipe o intérprete Zé Paulo Sierra, mestre Ciça, o primeiro e o segundo casais de mestre-sala e porta-bandeira (Julinho Nascimento, Rute Alves, Amanda Poblete e Jeferson Souza), as musas Luana Bandeira e Bellinha Delfim, além de ritmistas, passistas, baianas e demais segmentos.

É a primeira vez que a escola produz um videoclipe com o objetivo de divulgar o samba-enredo. A idealização do projeto foi do presidente Marcelinho Calil. Parte do elenco e a equipe da escola que esteve no apoio no dia da gravação assistiu, em primeira mão, numa sessão exclusiva que aconteceu mês passado, no auditório do barracão da vermelho e branco, na Cidade do Samba.

Rainha dos ritmistas, Erika Januza, apesar da agenda repleta de compromissos profissionais, não economizou esforços para a realização do projeto. Partiu dela, a colombina do vídeo, a ideia de convidar o amigo Marcello para representar o pierrot. A atriz se emocionou durante a “sessão de cinema” no barracão e aproveita para destacar algumas características que já conseguiu identificar na Viradouro desde que passou a frequentar a escola, ano passado.



"Fiquei muito emocionada. E me surpreendeu muito o resultado, porque eu não esperava que fosse ficar nesse padrão de cinema. A Viradouro está sempre inovando, sempre trazendo o diferencial dela, que vai desde a forma de conduzir pessoas até o que entrega. Essa inovação eu tenho visto que faz parte da Viradouro. Quando as pessoas assistirem, vão entender a grandiosidade do que foi feito. Tenho certeza que o clipe vai agradar tanto, que vai ser compartilhado nas redes, pra que quem ainda não conhece o nosso samba, que é uma declaração de amor ao Carnaval", elogia Januza.

Dono da voz oficial da escola, Zé Paulo Sierra também está vibrando com o trabalho e aposta no sucesso da novidade. "O vídeo tem várias qualidades, principalmente pelo ineditismo. A roteirização, as escolhas foram muito felizes. O produto final ficou emocionante. Então, preparem o coração para o que vem por aí", diz.

Ciça, o mais veterano entre os mestres de bateria em atividade no Carnaval carioca, foi outro que se surpreendeu com a produção audiovisual. "Essa direção da Viradouro não é mole, vive surpreendendo a gente. O resultado do vídeo ficou sensacional, espetacular, tá num patamar elevadíssimo. Tenho que dar parabéns a todos que participaram da produção", afirma.



O ensaio de comunidade da Viradouro, nesta terça-feira, começa às 19h. Haverá transmissão ao vivo pela TV Viradouro e, assim que a exibição na quadra terminar, o vídeo será postado nas redes sociais da escola. O samba oficial de 2022 é de autoria dos compositores Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho.