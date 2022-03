Vestida de gatinha, Erika Januza brilha em ensaio de rua da Viradouro

Rio - A rainha de bateria Erika Januza, de 36 anos, brilhou no ensaio de rua da Unidos do Viradouro na noite deste domingo. A escola deixou a quadra no Barreto, Zona Norte de Niterói, e parou o centro da cidade. A agremiação levou milhares de pessoas para a Avenida Amaral Peixoto, uma das principais vias da cidade, que ficou interditava para o trânsito.

Com muito samba no pé, a atriz foi vestida como uma gatinha sexy, com direito a coleira no pescoço e tudo. No look, a palavra "furacão", em alusão a bateria comandada pelo Mestre Ciça, ganhou destaque. Nas redes sociais, Erika revelou que a fantasia foi uma homenagem a Luma de Oliveira, que usou look semelhante ao desfilar pela Tradição em 1998. Na ocasião, a coleira vinha com o nome de Eike Batista, então marido da ex-modelo.

"Escolhi iniciar algumas homenagens a musas que marcaram a história do nosso carnaval e, com a proximidade do dia 8 de Março, dar início a essas homenagens se fez ainda mais necessário. E escolho começar pela Luma, um ícone do carnaval que ocupou tão brilhantemente esse cargo de rainha de bateria… E o look icônico para lembrar dessa musa não podia deixar de ser esse, mesmo não tendo sido usado em nossa escola, mas acho que, sem dúvida, é um dos mais marcantes! Luma, a você todo meu carinho, admiração e respeito", escreveu a atriz.

A Unidos do Viradouro é a atual campeã do Carnaval carioca. Em 2020, conquistou o título ao levar o enredo "Viradouro de Alma Lavada" para a Avenida, quebrando jejum de 23 anos. Em abril, quando serão realizados os próximos desfiles do Grupo Especial na Marquês da Sapucaí, a agremiação niteroiense vai apresentar o enredo "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria" sob a criação dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon.





Relatar erro