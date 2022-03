Maju Coutinho e Alex Escobar posam com os coreógrafos da Mangueira, Rodrigo e Priscilla Negri - Reprodução/Instagram

Maju Coutinho e Alex Escobar posam com os coreógrafos da Mangueira, Rodrigo e Priscilla NegriReprodução/Instagram

Rio - Após assumir a tarefa de apresentar a transmissão dos desfiles do Carnaval , Maju Coutinho se juntou a Alex Escobar para seguir o cronograma de visitas aos barracões das escolas de samba. Na última quarta-feira (3), a dupla esteve na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio, para conhecer os preparativos da Estação Primeira de Mangueira, que homenageará três ícones de sua história, Cartola, Jamelão e Mestre Delegado, com o enredo "Angenor, José e Laurindo".

Em fotos publicadas no Instagram da agremiação, os jornalistas posam com o carnavalesco Leandro Vieira, que assina os figurinos do desfile que acontecerá em abril, e com Rodrigo e Priscila Negri, casal de coreógrafos da comissão de frente. Durante a visita ao barracão, Maju e Escobar ainda conheceram outras personalidades importantes da verde-e-rosa como Squel Jorgea e Matheus Oliverio, a porta-bandeira e o mestre-sala da agremiação.

Maju Coutinho se prepara para assumir o comando da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A apresentadora vai substituir Fátima Bernardes, que pediu para sair do posto. Devido ao avanço da covid-19 no início deste ano, evento na Marquês de Sapucaí acontecerá excepcionalmente nos dias 22 e 23 de abril.