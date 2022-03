Maju Coutinho e Fátima Bernardes - Reprodução/Instagram

Rio - Maju Coutinho vai assumir o comando da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A apresentadora vai substituir Fátima Bernardes, que pediu para sair do posto. Devido ao avanço da covid-19 no início deste ano, evento na Marquês de Sapucaí acontecerá excepcionalmente nos dias 22 e 23 de abril.

Quem fez a revelação foi o jornalista Alex Escobar, que segue no comando da atração, agora, em dobradinha com Maju. Em publicação no Instagram, ele avisou que a dupla começou a visitar os barracões das escolas a fim de se aproximar do enredo de cada uma. Na foto, posou ao lado dos carnavalescos da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval do Rio, na quadra da escola, no Barreto, Zona Norte de Niterói. Escobar ainda relembrou parcerias com Fátima Bernardes e Mariana Gross.

"Ontem, começou mais um capítulo importante na minha vida. Começou uma parceria. Me considero um cara de sorte. Minha aventura apresentando essa festa que tanto amo começou com a 'queridaça' Mariana Gross, ou seja, não poderia ter começado melhor. Dessa primeira parceria, surgiu uma amizade que só cresce. Foram quatro lindos anos. Depois, tive a honra de ajudar, aprender, dividir a bola com a maravilhosa Fátima Bernardes. Outra parceira que passou a morar no meu coração. E agora vem a Maju com toda a luz que ela tem", começou.

"Ontem, começamos a visita aos barracões sendo abraçados por Marcus Ferreira, Taricisio Zanon (atuais campeões), pelo presidente Marcelinho Calil e grande elenco da Unidos do Viradouro. Já deu para sentir que vai ser especial. Vamos nos divertir muito, Maju Coutinho! Vai ser demais. Sinta-se abraçada. Bom Carnaval pra nós", finalizou o jornalista.