Erika Januza e Marcello Melo Jr. estrelam clipe da Viradouro - Wagner Rodrigues

Publicado 09/03/2022 13:16 | Atualizado 09/03/2022 13:21

Rio - A Viradouro inovou ao produzir um videoclipe com o objetivo de divulgar o samba-enredo do Carnaval deste ano: “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria". O lançamento do clipe aconteceu durante um ensaio da escola, na noite desta terça-feira, na quadra da agremiação, em Niterói. Ao ver o resultado da produção, que tem como protagonistas a rainha de bateria Erika Januza e o ator Marcello Melo Jr, os componentes da agremiação ficaram empolgados e emocionados.

Também abrilhantam o clipe o intérprete Zé Paulo Sierra, mestre Ciça, o primeiro e o segundo casais de mestre-sala e porta-bandeira (Julinho Nascimento, Rute Alves, Amanda Poblete e Jeferson Souza), as musas Luana Bandeira e Bellinha Delfim, além de ritmistas, passistas, baianas e demais segmentos.

Ambientado no Arco do Teles, marco da arquitetura carioca, construído no século 18, na Praça XV, o filme de 10 minutos de duração coloca os artistas da escola para reviver o clima de alegria do Carnaval de 1919, o primeiro pós-pandemia da gripe espanhola, e que será o tema do desfile da atual campeã do Grupo Especial. A Viradouro desfila na Marquês de Sapucaí no dia22 de abril. O samba oficial de 2022 é de autoria dos compositores Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho.

Rainha dos ritmistas, Erika Januza não economizou esforços para a realização do projeto. Ao ver o resultado do clipe, a atriz confessou: "Fiquei muito emocionada. E me surpreendeu muito o resultado, porque eu não esperava que fosse ficar nesse padrão de cinema. A Viradouro está sempre inovando, sempre trazendo o diferencial dela, que vai desde a forma de conduzir pessoas até o que entrega. Essa inovação eu tenho visto que faz parte da Viradouro. Quando as pessoas assistirem, vão entender a grandiosidade do que foi feito. Tenho certeza que o clipe vai agradar tanto, que vai ser compartilhado nas redes, pra que quem ainda não conhece o nosso samba, que é uma declaração de amor ao Carnaval".