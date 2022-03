Ex-BBB Thelma é a nova musa da São Clemente - Rafael Arantes

Ex-BBB Thelma é a nova musa da São ClementeRafael Arantes

Publicado 08/03/2022 13:55

Rio - A ex-BBB Thelma Assis, campeã da 20ª edição do "Big Brother Brasil", é a nova musa da escola de samba carioca São Clemente. "É com muito orgulho que a São Clemente dá as boas-vindas à @thelminha, a nova musa da nossa escola! Que seja uma trajetória de muita luz e amor por aqui. Temos certeza que é uma relação que vai muito além da Avenida! Vamos com tudo, Thelminha!", diz nota publicada no perfil oficial da agremiação no Instagram.

fotogaleria

"Alô, Clementianos. Estou chegando, com a maior humildade, com muita emoção, com muito amor, pra poder somar com vocês nesse enredo tão lindo, tão especial, tão emocionante. Meu coração já está saindo pela boca de emoção, eu não vejo a hora de sair, sambando, que é o que a gente sabe fazer melhor. Eu que sou sambista há muito tempo, estou muito feliz de poder estar participando do Carnaval do Rio de Janeiro", afirmou Thelma em vídeo postado no Instagram.

Este ano a São Clemente vai homenagear o humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, vítima da covid-19, com o enredo "Minha Vida É Uma Peça".