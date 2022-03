Baianas da Portela durante o desfile de 2020. Escola de Madureira vai abrir temporada de ensaios na Sapucaí - Léo Cordeiro/Divulgação

Publicado 08/03/2022 19:13

Rio - O desfile das escolas de samba está voltando para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Dessa forma, os ensaios técnicos começam às 20:30 deste domingo (8) com a presença de três agremiações: Imperatriz, São Clemente e Portela. Todas as apresentações terão duração de uma hora. O DIA conversou com integrantes dessas escolas sobre a animação e a preparação para a tão esperada volta.

Depois de dois anos sem desfile, a Imperatriz terá o primeiro contato com o público e o Sambódromo. O enredo, pensado pela carnavalesca Rosa Magalhães, é uma homenagem ao também carnavalesco Arlindo Rodrigues, bicampeão do Grupo 1A pela Imperatriz nos anos 1980 e 81, que morreu em 87. O diretor de harmonia, André Bonatte, está animado e honrado para marcar essa volta do Carnaval no Rio.

"É uma emoção gigantesca! Depois de tanto tempo e tantas incertezas, a Imperatriz vai ser o primeiro encontro do carioca no seu palco sagrado, a Marquês de Sapucaí e a sua escola de samba. Que honra pra gente promover isso! Estou até com medo desse termo 'ensaio técnico', porque acho que o técnico passa em um segundo plano. Vai ser um ensaio de emoção, de coração e arrebatador. A gente quer celebrar a vida! Esse tem sido o objetivo da Imperatriz, trabalhamos sobre dois pilares: promover a maior abertura de Carnaval de todos os tempos e, se Oxalá permitir, venha o campeonato. Vai ser uma grande celebração da vida", contou André Bonatte.

A São Clemente será a segunda escola a ensaiar na Sapucaí e a emoção também está em alta. Especialmente porque a agremiação fará uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que faleceu vítima de covid-19 em 2021. Além disso, a campeã do BBB 20, Thelminha, estreia como musa da agremiação. O presidente da escola, Renato Almeida Gomes, o Renatinho, espera 2.500 componentes no domingo e comentou sobre a importância do enredo "Minha Vida é uma Peça".

"Esse ano, estamos falando de Paulo Gustavo e tivemos que fazer um enredo bombástico. Falar da história desse rapaz é interessante demais. Foi um dos maiores ídolos do Brasil, da comédia... Muito bacana os programas dele e estamos falando sobre todos em que ele trabalhou. A São Clemente está com muita energia e vontade de desfilar. Temos feito grandes desfiles, mas não tem bons resultados. Dessa vez, ela quer fazer um ótimo desfile e alcançar uma boa colocação porque está merecendo! O povo vai com muita garra e determinação. Vai ser um dos carnavais mais inesquecíveis dos 60 anos de São Clemente", disse Renatinho.



Para fechar a noite com chave de ouro, a Portela retrata a simbologia dos baobás, as gigantes árvores milenares nativas da África. A presidente da Ala das Baianas, Jane Carla, promete trazer alegria aos presente na Sapucaí. "Estou muito ansiosa e esperançosa que todo público da Sapucaí domingo vai ver tudo de melhor que a Portela vai apresentar. Depois dessa pandemia, vamos retornar com toda alegria e esperança para um belo futuro e um lindo Carnaval", celebrou.

O intérprete da Portela, Gilsinho, abordou a qualidade que os foliões podem esperar no ensaio. Ele ainda não pode contar sobre surpresas, mas deixou claro que o público pode se animar pelo que está por vir.

"É uma situação muito boa para todos nós do Carnaval, poder retornar à Marquês de Sapucaí. Temos certeza que vai ser um momento muito emocionante. Depois de tanto tempo sem pisar naquele palco sagrado... Estamos super empolgados, trabalhando muito bem todos os quesitos que são importantes para o nosso desfile. Temos ensaiado bastante na rua também, isso ajuda bastante. Estamos felizes com o resultado de tudo que vem acontecendo com o samba. Tudo funcionando da maneira que a gente esperava. Surpresa eu não posso falar (risos), senão deixa de ser surpresa, mas vem muita coisa boa por aí", adiantou.

Grande público

Esse será o primeiros dos cinco domingos de ensaios técnicos. Apresentando o comprovante de vacinação, o público poderá acompanhar o espetáculo. Sendo assim, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, espera que cerca de 60 mil espectadores compareçam para encher todos os setores do Sambódromo. Com isso, cerca de 300 mil pessoas são esperadas no total dos cinco dias de ensaio.

* Estagiário sob supervisão de Tamyres Matos