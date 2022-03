Utilização da proteção já era facultativa em locais abertos desde outubro do ano passado - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Utilização da proteção já era facultativa em locais abertos desde outubro do ano passadoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/03/2022 11:44 | Atualizado 07/03/2022 12:44

Rio - A partir desta segunda-feira (7), o uso de máscaras deixa de ser obrigatório para os cariocas. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio aprovou a flexibilização da medida de proteção em ambientes fechados durante reunião nesta segunda-feira (7) e o uso do equipamento já era facultativo em locais abertos, desde outubro do ano passado. Entretanto, a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para entrar em espaços fechados de uso coletivo continua valendo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a determinação considerou o panorama epidemiológico atual da capital fluminense e o Comitê decidiu por recomendar a retirada. Com a publicação do decreto, não será mais obrigatório utilizar máscaras como medida de proteção coletiva, mas como equipamento de proteção individual (EPI). Os especialistas do grupo orientam que se mantenha a utilização em locais fechados, as pessoas imunodeprimidas, com comorbidades de alto risco, não vacinadas e com sintomas gripais.

"O Rio, hoje, tem a menor taxa de transmissão de covid-19 desde o início da pandemia, além de uma grande redução de índice de positividade de testes e do número de pessoas internadas por covid-19. É segura, portanto, de acordo com os especialistas, a recomendação. No entanto, se você preferir, pode continuar usando máscara", informou a SMS.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, havia dito que vai cumprir as determinações do especialistas da prefeitura e que publicaria o decreto que dá fim a obrigatoriedade na nesta quarta-feira (8). Paes destacou ainda que haverá um esforço para o avanço da cobertura vacinal com a dose de reforço para que em três semanas o passaporte de vacinação também deixe de ser exigido.

Em outra postagem, Paes disse que liberação será publicada ainda nesta terça-feira, em edição extra do Diário oficial do município. Ele ressaltou que o 'passaporte de vacinação' só deixará de ser obrigatório quando a terceira dose da vacina da covid-19 atingir 70% da população elegível para receber o reforço. De acordo com o Painel Rio COVID-19, atualmente, a cobertura alcançou 54,1% dos cariocas. Os postos seguem aplicando o imunizantes para maiores de 18 anos que receberam a segunda dose há quatro meses ou mais.



Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nessa tarde libera do uso de máscaras em espaços abertos e fechados na cidade do Rio de Janeiro. Quando atingirmos 70% na dose de reforço, acaba tb o passaporte da vacinação. pic.twitter.com/T2ncXcjfG5 — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 7, 2022

*Em atualização