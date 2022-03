Rio de Janeiro 26/02/2021 - Movimentação no calçadão de Caxias. Fotos: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 04/03/2022 16:13

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias publicou em boletim oficial um decreto que desobriga o uso de máscaras faciais no município, nesta sexta-feira, 04/03. O Decreto Municipal nº 8.140, de 03 de março de 2022, afirma que “fica desobrigado o uso de máscara facial no período da pandemia da Covid-19, em local aberto ou fechado, em todo o território do Município de Duque de Caxias”, além de esclarecer que “o caso não se aplica às pessoas que se encontrem infectadas ou com suspeita de estarem contaminadas com o coronavírus durante o período de transmissão”.

A nova determinação leva em conta o alto número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus no município de Duque de Caxias e os índices de casos em constante queda. Até o momento, a cidade aplicou mais de 1,3 milhão de doses da vacina contra a Covid-19.

Os números de cobertura vacinal no município apontam que 85,50% da população alvo foi imunizada com a primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, nas últimas 24 horas, a taxa de positividade para a Covid-19 alcançou um dos índices mais baixos na cidade, registrando 1,37%.

Prefeitura acompanha Decreto Estadual

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (03/03) o decreto que atribui às prefeituras o poder de flexibilizar o uso de máscaras contra a Covid-19, inclusive em locais fechados, onde elas atualmente ainda são exigidas. De acordo com o documento, em função da alta cobertura vacinal e de municípios que já apresentam baixo risco para a doença, caberá aos gestores municipais a decisão de liberar ou não o uso do equipamento de proteção individual.