Imbariê, em Duque de Caxias, vai ganhar nova unidade pré-hospitalar

Nova UPH no bairro de Imbariê, em Duque de Caxias - Divulgação

Nova UPH no bairro de Imbariê, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/03/2022 13:40

Duque de Caxias - Mais uma importante obra na área de saúde será iniciada em Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado. Nesta quinta-feira, 3, às 18h30, o prefeito Washington Reis anuncia em Imbariê a construção da nova UPH (Unidade Pré-Hospitalar) do terceiro distrito. A unidade hospitalar será construída na Avenida Coronel Sisson, no antigo campo de futebol do Peixoto Filho, em uma área de 1.853 m2. Serão investidos pela Prefeitura e pelo Estado mais de R$ 12 milhões.

A UPH de Imbariê, a exemplo da que está sendo construída no bairro Pilar, vai funcionar durante 24 horas por dia com diversas especialidades médicas. A nova unidade terá 17 consultórios, sala amarela pediátrica, sala vermelha e amarela masculina e feminina, enfermarias, sala de hipotermia adulto e infantil, sala de vacina, isolamento, classificação de risco, sala de ortopedia, entre outros setores.

Além do atendimento de emergência, a UPH de Imbariê, localizada na Rua Santa Catarina e construída nos anos 80, atende moradores de Parada Angélica e Santa Lúcia e do município vizinho de Magé. Os atendimentos ambulatoriais são de cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, ginecologia, infectologia, odontologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, entre outras clínicas.

Por mês são realizados cerca de 10 mil atendimentos no setor de emergência e ambulatorial. A UPH atende também moradores nos programas de Diabetes e Hipertensão, DST/HIV, do Homem/Idoso, Saúde da Mulher/Criança, Adolescente/Planejamento Familiar, Tabagismo/Tuberculose e Hanseníase.