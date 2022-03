Grande Rio promove baile de Carnaval - Eduardo Hollanda/Divulgação

Grande Rio promove baile de CarnavalEduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 01/03/2022 10:04

Duque de Caxias - Nesta terça-feira de Carnaval, dia 1 de março, a partir das 19h, na quadra do Acadêmicos do Grande Rio, acontecerá um baile à fantasia embalado por marchinhas e sambas-enredo. O baile do Seu Sete da Lira, como foi batizado, tem esse nome em homenagem ao exu que era incorporado pela mãe de santo Cacilda de Assis, que liderava um bloco de Carnaval por volta dos anos 1960 e 1970 e vai contar com atrações como a Federação de Blocos de Caxias, que prometem agitar a quadra da agremiação.

A entrada do evento será gratuita e haverá premiação para as melhores fantasias.

Serviço:

Baile à fantasia do Seu Sete da Lira

Data: 1 de março

Local: Quadra da Grande Rio – Rua Almirante Barroso, 5 – Duque de Caxias

Horário: a partir das 19 horas

Entrada franca