Bateria da Grande Rio será atração do Carnaval no Caxias Shopping - Divulgação

Bateria da Grande Rio será atração do Carnaval no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 25/02/2022 09:49

Duque de Caxias - O Caxias Shopping vai abrir as portas para a alegria neste fim de semana! De sábado a segunda, o Encontro dos Blocos terá programação especial com grandes representantes dos blocos cariocas de rua, sempre das 19h às 21h, na praça de alimentação. No sábado, 26, a diversão será embalada pelo Bloco Mulheres da Vila. Fundado há 10 anos em um dos redutos do samba carioca, o bloco é formado apenas por mulheres ritmistas de Vila Isabel.



No domingo, 27, a grande atração será o baile comandado pelo Cordão da Bola Preta, bloco centenário e um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, que vai erguer o estandarte para agitar o público. Na segunda, 28, para fechar a programação com chave de ouro, o encontro marcado é com a Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, representante do município de Duque de Caxias no Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, que vai promover apresentação especial com seis ritmistas da bateria do Mestre Fafá, acompanhados de quatro passistas da escola.



Para participar de todas as atividades é obrigatório o uso de máscara de proteção.

Encontro dos Blocos



Sábado – 26/02 – Bloco Mulheres da Vila



Domingo – 27/02 – Cordão da Bola Preta



Segunda – 28/02 – Bateria da Acadêmicos do Grande Rio



Horário: das 19h às 21h



Local: Praça de Alimentação