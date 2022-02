Caxias inicia projeto nas creches contra o retinoblastoma | Duque de Caxias | O Dia

Caxias inicia projeto em creches contra retinoblastoma - Divulgação

Caxias inicia projeto em creches contra retinoblastomaDivulgação

Publicado 24/02/2022 09:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, iniciou, nesta quarta-feira (23/02), o Programa “Olhares Infantis contra o Retinoblastoma”. A iniciativa inédita no município tem o objetivo de levar médicos oftalmologistas às creches do município para examinar e diagnosticar as crianças. A primeira unidade contemplada foi a Creche e Pré-Escola Municipal Graciesse Luiza Silva Lourenço, no Laureno, onde 212 crianças de 1 a 3 anos realizaram o teste do olhinho.



"Diante do caso da filha do Tiago Leifert (apresentador), vimos um aumento na procura por parte dos pais em marcar consulta de oftalmologia para seus filhos. Então, junto com a Secretaria de Educação, organizamos uma agenda para passar por todas as escolas municipais. Nessa primeira fase, estamos atendendo as crianças de 1 a 3 anos, uma média de 3 mil alunos. Algumas crianças quando não identificada a patologia cedo, podem ocorrer casos mais graves, ocasionando dificuldades de aprendizagem", explicou o secretário de Saúde de Duque de Caxias, Dr. Daniel Puertas.

Caxias inicia projeto em creches contra retinoblastoma Divulgação



Nesta sexta-feira (25/02), o projeto segue para a Creche Comunitária São Sebastião (Rua Boa Viagem – Bairro Periquitos). A administração municipal alerta que para a realização do Teste do Olhinho na unidade escolar é necessária a presença do responsável pela criança ou a entrega prévia à direção da unidade de documento de autorização preenchido e assinado.



"A adesão dos pais está sendo extraordinária. Muitos não sabiam como procurar, marcar consulta, então essa parceria com a Secretaria de Saúde veio na melhor hora possível. Começamos com as creches, mas o nosso objetivo é atingir todos os alunos da nossa rede para diagnosticar o mais rápido possível e ter um tratamento precoce, tendo a chance da cura", reforçou a secretária de Educação do município, profª Roseli Duarte.



A mãe do pequeno Wallace Bernardo, de 3 anos, foi uma apoiadora do novo projeto caxiense. Dany Rodrigues de Souza, de 36 anos, ressaltou a importância do diagnóstico precoce contra a retinoblastoma.



"Nem todo mundo tem esclarecimento para correr atrás de exames como esse. Então, quando o médico vem até a gente é maravilhoso. A prefeitura está de parabéns!", elogiou Dany. Nesta sexta-feira (25/02), o projeto segue para a Creche Comunitária São Sebastião (Rua Boa Viagem – Bairro Periquitos). Aalerta que para a realização do Teste do Olhinho na unidade escolar é necessária a presença do responsável pela criança ou a entrega prévia à direção da unidade de documento de autorização preenchido e assinado."A adesão dos pais está sendo extraordinária. Muitos não sabiam como procurar, marcar consulta, então essa parceria com a Secretaria de Saúde veio na melhor hora possível. Começamos com as creches, mas o nosso objetivo é atingir todos os alunos da nossa rede para diagnosticar o mais rápido possível e ter um tratamento precoce, tendo a chance da cura", reforçou a secretária de Educação do município, profª Roseli Duarte.A mãe do pequeno Wallace Bernardo, de 3 anos, foi uma apoiadora do novo projeto caxiense. Dany Rodrigues de Souza, de 36 anos, ressaltou a importância do diagnóstico precoce contra a"Nem todo mundo tem esclarecimento para correr atrás de exames como esse. Então, quando o médico vem até a gente é maravilhoso. A prefeitura está de parabéns!", elogiou Dany.