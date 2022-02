Vacinação contra a Covid-19 em Porto Real - Divulgação/PMPR

Publicado 21/02/2022 15:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das secretarias municipais de Saúde e de Educação, promove nesta terça-feira (22/02), das 13h às 16h, mais um mutirão de vacinação infantil nas escolas da rede municipal. O objetivo da ação é incentivar a vacinação de todas as crianças, além de reforçar a segurança de alunos e profissionais de ensino na volta às aulas.



Nas 12 escolas que participam do mutirão, podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, todas as crianças, alunos ou não, com idade de 05 a 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde alerta aos responsáveis sobre a obrigatoriedade de levar documento de identificação com CPF ou cartão do SUS e a carteira de vacinação da criança.



Vacinação Infantil nas unidades de saúde

Em função da realização do Mutirão de Vacinação Infantil, a Secretaria Municipal de Saúde informa que este serviço não estará disponível nas seis Unidades Pré Hospitalares (UPH) nesta terça-feira (22). A vacinação das crianças de 05 a 11 anos, acontecerá nas 12 escolas que participam do mutirão e nas seguintes unidades de saúde, das 13h às 16h: Centro Municipal de Saúde (CMSDC) e Hospital Municipal Duque.



Veja a lista das escolas, divididas por distritos, que participam do Mutirão de Vacinação Infantil, nesta terça-feira, 22/02, das 13h às 16h:



1º DISTRITO



* E. M. General Sampaio

Endereço: Rua Pres. Juscelino K. de Oliveira, 3374 - Copacabana

* E. M. Vila Operária

Endereço: Rua: Badjer da Silveira, 09 - Vila Operária



2º DISTRITO



* E. M. Profª Amélia Câmara

Endereço: Rua Cearense nº 8 - Pilar

* E. M. Drª Zilda Arns

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, s/n - Saracuruna

* E. M. Drº Manoel Reis

Endereço: Rua das Tamarindas, s/n - Campos Elísios

* E. M. Profº Paulo Freire

Endereço: Rua José de Azevedo, nº 156 - Parque Fluminense

* E. M. Wanda Gomes

Endereço: Av. Visconde de Itauna, nº 61 - Jardim Primavera



3º DISTRITO



* E. M. Profª Carmem Correa C. Reis

Endereço: Av. Coronel Sisson, s/nº - Imbariê

* E. M. Profª Carmem Lúcia Resende Alvin da Silva

Endereço: Rua Projetada, nº 3 - Sta Cruz da Serra

* E. M. Barro Branco

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, Lt.27/ Qd 10 - Jardim Barro Branco



4º DISTRITO



* Ciep 338 Municipalizado Célia Rabelo

Endereço: Rua Enéas Frutuoso, s/nº - Pça. da Pedreira - Xerém

* E. M. Barão do Amapá

Endereço: Rua Dalila, Lt 03/Qd 05 - Amapá - Xerém