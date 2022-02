CER IV completa três anos de funcionamento com 980 mil atendimentos - Divulgação

Publicado 21/02/2022 14:46

Duque de Caxias - O CER IV (Centro Especializado em Reabilitação) completou três anos de funcionamento, nesta segunda-feira (21/02), com a marca de 980 mil atendimentos realizados desde a fundação. Localizado no bairro Sarapuí, no primeiro distrito de Duque de Caxias, a unidade virou referência em todo o estado, oferecendo serviços gratuitos de reabilitação aos pacientes com deficiência Intelectual, Física, Auditiva e Visual, com profissionais altamente capacitados.

"Temos todos os motivos para comemorar esse terceiro ano de serviços prestados pelo CER IV e agradecer a toda equipe de profissionais que estão fazendo diferença na recuperação de milhares de pessoas, não só de Duque de Caxias, mas também dos municípios vizinhos. Aqui, o paciente é acolhido e tem, a seu dispor, equipamentos de alto nível e todo o acompanhamento necessário para sua reabilitação", destacou o prefeito Washington Reis, ao lado do deputado estadual Rosenverg Reis.

O CER IV é uma unidade municipal de saúde especializada que oferece tratamentos gratuitos nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortoptista, Nutrição, Assistente Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e Ortopedia, além do Polo de Ostomizados.



O CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.