Caxias Shopping oferece oficina infantil de máscaras divertidas - Divulgação

Publicado 18/02/2022 13:57

Duque de Caxias - Em parceria com o Sesc-RJ, o Caxias Shopping preparou uma programação especial para agitar os próximos fins de semana de fevereiro. As atrações são ótimas opções para toda a família se divertir com segurança, conforto e comodidade, de forma totalmente gratuita.

O empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense preparou uma decoração temática para entrar no clima da festa e receber crianças, adultos fantasiados no Esquenta Divertido, que ocorre neste sábado e domingo (19 e 20 de fevereiro), das 16h às 18h, com cortejo itinerante pelos corredores do shopping. O ponto de encontro será em frente à CVC.

Já no dia 26, sábado, é a vez dos pets entrarem na brincadeira! O BloCÃO vai promover um divertido desfile de fantasias dos visitantes de quatro patas, das 15h às 17h, também em frente à CVC.

Para fechar a programação, nos dias 27 e 28 de fevereiro (domingo e segunda), haverá o retorno do tradicional Bailinho Infantil, que contará com repertório de marchinhas, cantigas de roda, sambas de enredo e sucessos da MPB, além de uma superanimada recreação para a garotada. A festividade vai acontecer na praça de eventos, das 15h às 19h.

Para participar de todas as atividades é obrigatório o uso de máscara de proteção.

Esquenta Divertido (itinerante)

Datas: 19 e 20 de fevereiro – sábado e domingo

Horário: das 16h às 18h

Local: corredores do shopping. Ponto de encontro em frente à CVC

BloCÃO Pet com desfile de fantasias

Datas: 26 de fevereiro – sábado

Horário: das 15h às 17h

Local: em frente à CVC

Bailinho Infantil

Datas: 27 e 28 de fevereiro – domingo e segunda

Horário: das 15h às 19h

Local: Praça de Eventos