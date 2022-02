Nova escola municipal será construída em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/02/2022 18:21

Duque de Caxias - Começam neste sábado, 19, em Duque de Caxias, as obras de construção de uma nova escola municipal para a comunidade Parque das Missões, no primeiro distrito. O prefeito Washington Reis e o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, vão acompanhar o início dos trabalhos junto com os moradores, na Rua 19, a partir das 10h.

A nova escola terá dois pavimentos, 15 salas de aula, sala de professores, auditório com 120 lugares, refeitório, salas multiuso, de leitura, informática e setor administrativo, além de quadra poliesportiva. Os banheiros terão acessibilidade para pessoas com deficiência. A atual escola atende hoje a 670 alunos até o 5º ano do Ensino Fundamental.